Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider hat die Rolle von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Thüringen-Krise gelobt und ein Festhalten der SPD an der Koalition unter Leitung der Kanzlerin betont. "Wir haben einen Vertrag geschlossen, wir sind da vertragstreu", sagte Schneider im Nachrichtensender N-TV.

Es sei aber "eine Selbstverständlichkeit, dass die Bundeskanzlerin, die angetreten ist zur Bundestagswahl, auch dieses Amt ausfüllt, und sie macht das auch gut". Merkel habe "als Einzige in der Union ziemlich klare Worte gefunden". Schneider ging "unter den jetzigen Voraussetzungen davon aus, dass auch die Bundeskanzlerin es ist, die diese Amtszeit zu Ende führt". Dies sei genau das, was auch SPD-Parteichef Norbert Walter-Borjans gesagt habe.

Schneider erklärte, es handele sich um eine "gute Regierung, die die SPD mitträgt". Wer da an der Spitze der CDU stehe, spiele nicht die zentrale Rolle. Auch die SPD habe "die Nachfolgefrage geklärt und trotzdem sehr ordentlich und gut dieses Land regiert", betonte er. "Ich gehe einmal davon aus, dass die CDU das auch weiter so mit uns machen will."

Walter-Borjans hatte zuvor eine erneute Regierungsbildung mit der Union im Falle eines Kanzlerwechsels offen gelassen. Die SPD habe "sehr deutlich gemacht", dass die große Koalition "gebildet worden ist mit einer Kanzlerin Angela Merkel", sagte Walter-Borjans im Deutschlandfunk. Wenn Merkel nun von ihrem Amt zurücktreten würde, "dann hätten wir sicher eine Situation, in der es viel nachzudenken und viel zu bereden gäbe".

(Mitarbeit: Petra Sorge)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2020 04:26 ET (09:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.