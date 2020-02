Der US-Dollar hat sich am Devisenmarkt wieder in Bewegung gesetzt und scheint seine temporäre Schwäche ad acta gelegt zu haben. Vor allem gegen den Euro und gegen den Japanischen Yen gelang es dem Greenback zuletzt, wichtige charttechnische Impulse zu initiieren. Bleiben wir gleich bei USD/JPY. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle vor genau einer Woche lief der US-Dollar noch Gefahr, den massiven Unterstützungsbereich 108,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...