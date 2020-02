Heute im Fokus: Daimler Wie heute bekannt wurde, muss Daimler erneut einen drastischen Gewinneinbruch verkraften. Unter dem Strich blieb 2019 gerade noch ein Nettogewinn von 2,4 Milliarden Euro übrig, wie der Konzern am Dienstag in Stuttgart mitteilte. 2018 war es noch dreimal so viel - und schon da war das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis heftig eingebrochen.Dementsprechend...

