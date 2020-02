PALO ALTO/ KALIFORNIEN (IT-Times) - Der Social Media Anbieter Facebook ist in Übernahmelaune und erwirbt das britische Startup Deeptide, einen Anbieter von KI-Technologien. Erst just übernahm Facebook Inc. das Londoner Computer Vision - Startup Scape Technologies. Nun folgt mit Deeptide eine weitere...

Den vollständigen Artikel lesen ...