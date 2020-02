Wien (www.anleihencheck.de) - Akelius Residential preiste eine EUR 500 Mio. Hybridanleihe bei einer Emissionsrendite von 2,25% (61,25NC6,25), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.NASDAQ habe eine EUR 600 Mio. Anleihe bei MS+95 BP (10J) platziert.Financials: Berlin Hyp habe einen EUR 500 Mio. Covered Bond (CB) bei MS-1 BP begeben. Derzeit würden sich gleich zwei Hybridemissionen aus der Telekommunikationsindustrie in der Dealpipeline befinden. AT&T plane eine EUR denominierte preferred Hybridanleihe (PNC5), während British Telecommunications erstmalig eine EUR 500 Mio. Hybridanleihe preisen wolle (60,5NC5,5). Whirlpool beabsichtige eine Benchmark Anleihe zu emittieren (8-10J). Bei den Financials würden sich Piraeus Bank mit einer Tier 2 Anleihe (10NC5; erw. Rating Caa3/CCC (Moody's/S&P)), Deutsche Hypothekenbank mit einem EUR 500 Mio. CB (7J) und LBBW mit einer Benchmark Social SNP Anleihe (7J) in der Dealpipeline befinden. ...

