Hannover (www.anleihencheck.de) - Konjunkturell gibt es derzeit schon ein durch den Atlantik zweigeteiltes Bild, so die Analysten der Nord LB.Während in den USA ein überraschend starker Arbeitsmarkt nicht nur über 200.000 neue Stelle geschaffen habe und auch die US-Löhne ein solides Wachstum aufgewiesen hätten, hätten viele Veröffentlichungen der Eurozone enttäuscht. Allen voran das ökonomische Schwergewicht Deutschland, wo die Industrie nicht aus der Krise komme: Sowohl die Auftragseingänge, als auch die Industrieproduktion hätten im letzten Berichtsmonat des Jahres 2019 deutlich enttäuscht und würden zusammen mit den Außenhandelsdaten auf ein negatives Wachstum im letzten Quartal deuten. Die Exporte hätten zwar leicht wachsen können, die Importe würden jedoch weiter in der Minuszone bleiben, was auf eine Schwäche im Binnenkonsum hinweise. ...

