Der Bitcoin befindet sich in einer übergeordneten aufwärtsgerichteten Wellenbewegung, die den BTSUSD auf neue AllZeitHochs bringen sollte. Da der Fahrplan seit dem 19.12.2019 in Takt ist, könnten die nächsten Wochen sehr dynamisch werden, ähnlich der Bewegung der Tesla Aktie in den letzten 2 Monaten. Der Bitcoin befindet sich also aktuell in einer Wünsch-Dir-Was-Idealwelt und muß aber auch die gesetzten Bedingungen einhalten, damit diese Idealwelt nicht von der Realität zerstört wird. Mehr Datails ...

