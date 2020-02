publity AG hat von der Helaba zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 200 Mio. EUR für den Ankauf von Immobilien für den Eigenbestand zur Verfügung gestellt bekommen. Davon wurden 133 Mio. EUR für den Erwerb des WestendCarree in Frankfurt am Main und 67 Mio. EUR für die Sky-Deutschland-Zentrale in Unterföhring bei München bereitgestellt. Die Helaba pflegt stets langfristige, partnerschaftliche Kundenbeziehungen ...

