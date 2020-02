Hamburg (ots) - Deutschlands Premium-Architektur-Magazin HÄUSER und ntv, der Nachrichtensender der Mediengruppe RTL Deutschland, starten eine Kooperation zum renommierten Architekturwettbewerb HÄUSER AWARD. Als exklusiver Medienpartner begleitet ntv die HÄUSER AWARD-Preisverleihung, die am 5. März im Rahmen der JUNG Architekturgespräche in Düsseldorf stattfindet. Im Anschluss an die Veranstaltung strahlt der Sender eine Exklusivfolge zum HÄUSER AWARD innerhalb der Sendung "Ratgeber - Bauen & Wohnen" aus und stellt darin ausgezeichnete Einfamilienhäuser vor.Anne Zuber, Chefredakteurin HÄUSER: "Wir freuen uns sehr, mit ntv einen Partner gewonnen zu haben, der unserem langjährigen HÄUSER AWARD eine neue Bühne bietet und die ausgezeichneten Architekturprojekte im TV noch facettenreicher darstellt. Die Kooperation ist eine tolle Möglichkeit die Fans der Sendung auch für HÄUSER zu begeistern und neue Zielgruppen zu erschließen."Jochen Dietrich, Redaktionsleiter ntv Wirtschaftsmagazine: "Mit unserer Medienpartnerschaft möchten wir die Aufmerksamkeit für den HÄUSER AWARD erhöhen und unseren Zuschauern die spannenden neuen Architekturprojekte und ihre Bauherren vorstellen. HÄUSER ist dabei ein professioneller Partner mit exzellentem Blick für qualitativ hochwertige und ästhetische Architektur."Der Bildband "Kleine Häuser" von Bettina Hintze wird im Prestel Verlag erscheinen. Reich bebildert, mit Grundrisszeichnungen sowie ausführlichen Erläuterungstexten versehen, zeigen die besten 30 Objekte des HÄUSER-AWARD 2020 eine Fülle von Möglichkeiten, wie sich Großzügigkeit auch auf geringer Fläche verwirklichen lässt. Die Gewinner des HÄUSER AWARDS werden in der HÄUSER-Ausgabe 02/2020 (EVT: 2. März 2020) vorgestellt.Weitere Informationen zum HÄUSER AWARD gibt es unter: www.haeuser-award.deRedaktioneller Hinweis:Gruner + Jahr, die Mediengruppe RTL und die Verlagsgruppe Random House sind Teil der Bertelsmann Content Alliance, zu der ebenfalls RTL Radio Deutschland, die UFA sowie das Musikunternehmen BMG gehören.Über den HÄUSER AWARD:Seit 2004 zeichnet das Magazin mit dem renommierten HÄUSER-AWARD innovative und zukunftsfähige Einfamilienhäuser aus. Hunderte Architekten aus ganz Europa haben sich in den vergangenen Jahren am Wettbewerb beteiligt. Die Auszeichnung gilt inzwischen als der bedeutendste jährlich verliehene Architekturpreis seines Genres.Kontakt:Andrea KramerPR/Kommunikation HÄUSERTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.dewww.guj.deBettina KlauserLeitung Kommunikation ntvTelefon: +49 (0) 221 / 456 74100E-Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.dewww.ntv.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, HÄUSER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100021546/100841567