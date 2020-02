Frankfurt (www.fondscheck.de) - Trotz der aktuellen Unsicherheiten an den Märkten sieht Grant Bowers von der Franklin Equity Group, Manager des Franklin US Opportunities Fund (ISIN LU0260861751/ WKN A0KECF), mehrere Gründe für Optimismus in Bezug auf den Ausblick und glaubt, dass ausgewählte US-Aktien noch Spielraum haben, um 2020 weitere Kursgewinne zu erzielen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...