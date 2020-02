Nach neuen Verlusten am Montag zeigen sich die Ölpreise an den internationalen Börsen am Dienstag erholt und verbuchen leichte Gewinne. Am nationalen Heizölmarkt wirkt unterdessen die Kursentwicklung von gestern nach und die Preise fallen marginal um durchschnittlich 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter. Das Heizölpreisniveau verbleibt damit in unmittelbarer Nähe des Anfang Februar erreichten Zwei-Jahres-Tief. ...

