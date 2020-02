Nach neuen Rekordhochs für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite am Montag, sieht es für den Start am Dienstag an den US-Börsen nach einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung aus. Zur guten Stimmung tragen Meldungen bei, wonach sich die Ausbreitung des Coronavirus in China verlangsamt, auch wenn mittlerweile über 1.000 Menschen an den Folgen gestorben sind. Marktteilnehmer schließen daraus, dass die zunächst vielfach skeptisch beurteilten Maßnahmen gegen eine Ausweitung Früchte zu tragen beginnen.

Daneben setzen die Akteure darauf, dass es zur Abfederung der negativen konjunkturellen Folgen nicht nur umfangreiche Stimuli seitens Peking geben wird, sondern dass im Bedarfsfall auch die US-Notenbank Gewehr bei Fuß steht. Auch deswegen werde man die Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell im Tagesverlauf vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses genau verfolgen.

Auf Unternehmensseite herrscht gespanntes Warten auf einen Urteilsspruch zur schon lange geplanten Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint. Kreisemeldungen zufolge soll diese noch am Dienstag grünes Licht bekommen, nachdem es bis zuletzt Bedenken mit Blick auf den Wettbewerb gab. Im Vorbörsenhandel auf Nasdaq.com zieht der T-Mobile-Kurs darauf um 8,9 Prozent an auf 92,05 Dollar. Die Sprint-Aktie explodiert geradezu um 66 Prozent auf 7,96 Dollar.

February 11, 2020 06:18 ET (11:18 GMT)

