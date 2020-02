Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat sich die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 (per 30.09.) bei den Kerngrößen Nettovermögenswert und Ergebnis aus der Fondsberatung erwartungsgemäß entwickelt. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich der Nettovermögenswert im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 leicht auf 465 Mio. Euro (Q1 2018/19: 472 Mio. Euro) verringert. Das Ergebnis aus der Fondberatung sei hingegen auf 1,7 Mio. Euro (Q1 2018/19: 1,5 Mio. Euro) gestiegen. Ab dem 3. Quartal erwarte das Analystenteam wegen der ersten Erträge aus dem neuen DBAG Fund VIII einen deutlicheren Anstieg im Ergebnis der Fondsberatung. Das Vorsteuerergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft habe nach dem ersten Quartal bei -1,9 Mio. Euro (Q1 2018/19: -22,9 Mio. Euro) und das Nettoergebnis auf Konzernebene bei -200.000 Euro gelegen.

Das Portfolio umfasse laut SRC am Stichtag 28 Unternehmensbeteiligungen und habe einen Wert von über 406 Mio. Euro. Dies entspreche dem 1,2-fachen der ursprünglichen Anschaffungskosten, was auf ein sehr junges Portfolio mit noch erheblichem Entwicklungspotenzial hinweise. Nach Meinung der Analysten liege das Unternehmen nach dem ersten Quartal zahlentechnisch auf Kurs und auch das Portfolio habe sich vielversprechend entwickelt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 43,00 Euro und das Rating "Accumulate".

