Sie droht dem Bordpersonal mit disziplinarrechtlichen Konsequenzen, sollte es an einer für Dienstagnachmittag geplanten Betriebsversammlung in Wien-Schwechat teilnehmen, berichtete das Onlineportal "Aviation Net". Die Gewerkschaft vida schäumt: Das Management übe auf übelste Weise Druck auf die Mitarbeiter aus. if (typeof Ads_BA_AD !== undefined) { } Das Unternehmen sieht in der Betriebsversammlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...