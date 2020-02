Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Türkische Zentralbank hat den Leitzins auf ihrer Januar-Sitzung um 75 Basispunkte auf 11,25% gesenkt, so die Analysten der DekaBank.Die Senkung sei nicht völlig überraschend gekommen, denn das Ziel einstelliger Leitzinsen noch im Jahr 2020 sei von Präsident Erdogan bereits ausgegeben worden und die Zentralbank dürfte seit dem Wechsel an ihrer Spitze noch stärker auf die Meinung des Staatspräsidenten hören. Die Analysten der DekaBank hätten eine Zinspause für wahrscheinlicher gehalten, weil die Notenbank in der Vergangenheit darauf bedacht gewesen sei, den realen Leitzins nicht in den negativen Bereich rutschen zu lassen. Das sei aber mit der Senkung geschehen und mit dem Inflationsanstieg im Januar von 11,8% auf 12,2% liege der Leitzins in realer Betrachtung sogar bei -1%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...