Linz (www.anleihencheck.de) - Die Kanadische Notenbank spricht von Wachstumsverlangsamung und denkt über Zinsschritte nach, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der sehr gute Arbeitsmarktbericht dürfe nicht hinwegtäuschen, dass der schwache Ölpreis die Wirtschaft belaste. Der EUR/CAD (Kanadischer Dollar)-Kurs notiere schon seit einem halben Jahr in der engen Bandbreite 1,4450 bis 1,4750. Nachdem die Unterstützung schon mehrmals nicht durchbrochen worden sei, würden die Chancen steigen, dass es bei einem weiteren Scheitern zu einer Trendwende Richtung 1,50 kommen könnte. (11.02.2020/alc/a/a) ...

