Baltimore (www.fondscheck.de) - Signifikantes Wachstumspotenzial, stabile Cashflows, die Inflationsabsicherung und die geringe Korrelation zu den meisten wichtigen Anlageklassen sprechen aktuell für Investments in Infrastruktur, so die Experten von Legg Mason."Wir erwarten, dass das Infrastrukturvermögen in der kommenden Dekade global um 114 Prozent wächst und bis 2030 ein Volumen von 110 Billionen US-Dollar erreichen wird", prognostiziere Shane Hurst, Senior-Portfoliomanager des Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund (ISIN IE00BF2K4B19/ WKN A2H6S7). ...

