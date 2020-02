LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Reifenherstellers hätten keine großen Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2020 sei dagegen von Schwäche geprägt, so dass das laufende Jahr eine delikate Angelegenheit werden dürfte. Der Dividendenvorschlag habe enttäuscht./mf/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121261

