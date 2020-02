Vertreter aus Europa, Nordamerika, Asien, Australien und den VAE nehmen an vier legendären Herausforderungen mit UAV- und UGV-Bezug teil

Die Khalifa University of Science and Technology, welche die Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge organisiert, hat bekannt gegeben, dass insgesamt 30 Teams an der MBZIRC 2020 um Auszeichnungen kämpfen werden. Die zweite Auflage des alle zwei Jahre ausgetragenen und mit 5 Millionen USD dotierten Wettbewerbs findet vom 23. bis 25. Februar 2020 in Abu Dhabiin den VAEparallel zur4. Ausstellung für unbemannte Systeme (UMEX) und der Ausstellung und Konferenz für Simulationen und Schulungen (SIMTEX) statt.

MBZIRC 2020 will reveal the latest innovations in robotics and AI applications (Photo: AETOSWire)

Rund 500 erstklassige Robotikexperten in 30 internationalen Teams aus Europa, Nordamerika, Asien, Australien und den VAE bereiten sich auf die letzte Etappe der MBZIRC 2020 vor. Sie werden in vier spektakulären Kategorien antreten, um die technischen Fähigkeiten fortschrittlicher KI zu testen. Der Wettbewerb, der im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) ausgetragen wird, umfasst drei Herausforderungen und eine Grand Challenge in Form einer Art Triathlon.

Dr. Arif Sultan Al Hammadi, Executive Vice President der Khalifa University of Science and Technology, sagte dazu: "Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Auflage der MBZIRC im Jahr 2017 werden im zweiten Wettbewerb insgesamt 30 Teams in die VAE reisen, um ihre fortschrittlichen Innovationen in einigen wichtigen Robotikanwendungen vorzustellen. Diese Finalisten repräsentieren international renommierte Hochschul- und Forschungseinrichtungen mit gut etablierten Robotiklabors. Wir sind davon überzeugt, dass die MBZIRC 2020 die besten Kreationen im Bereich Robotik hervorbringen und den Beweis für ihren Ruf als weltweit führender Wettbewerb antreten wird."

Die erste Herausforderung im Rahmen der MBZIRC konzentriert sich auf die Sicherheit von Drohnen und testet, ob unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) feindliche UAV verfolgen, einfangen und neutralisieren können.

In der zweiten Herausforderung wird getestet, wie ein Team aus UAV und einem unbemannten Bodenfahrzeug (UGV) zusammenarbeiten kann, um verschiedene Arten von ziegelsteinförmigen Objekten in einer Umgebung im Freien auf autonome Weise zu lokalisieren, einzusammeln, zu transportieren und zu vordefinierten Strukturen zusammenzustellen.

In der dritten Herausforderung wird bewertet, wie ein Team aus UAV und einem UGV zusammenarbeitet, um eine Reihe von simulierten Bränden in einem städtischen Hochhaus autonom zu löschen. Die Grand Challenge setzt die Teilnahme von UAV und UGV an einer Art Triathlon voraus, wobei die ersten drei Herausforderungen kombiniert werden.

