Wien (www.fondscheck.de) - Die ING Deutschland baut ihr Angebot an ETF-Sparplänen weiter aus, so die Experten von "FONDS professionell".Ab 11. Februar stünden rund 700 börsengehandelte Indexfonds (ETFs) für Sparpläne offen, fast doppelt so viele wie bisher. "Davon sind dann rund 200, beispielsweise auf den MSCI World oder den DAX, ohne Ordergebühren verfügbar", teile das Institut mit. ...

