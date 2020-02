Es gibt weniger Corona-Neuinfektionen, doch sind Wirtschaft und Börsen damit über den Berg? Reden wir "nur" über eine Wachstumsdelle in China im ersten Quartal? Wann muss die Wirtschaft dort wieder Tritt fassen, um die Auswirkungen nicht auf das ganze Jahr auszudehnen? Der DAX am Allzeithoch - ein bisschen früh, ein bisschen viel? Fragen von Antje Erhard an Stefan Scharffetter von der Baader Bank. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv