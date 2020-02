Der Logistiker DHL im Besitz der Deutschen Post hat seinen Betrieb angesichts des Coronavirus-Ausbruchs in China einschränken müssen.In der am stärksten von der Viruserkrankung betroffenen Provinz Hubei seien strenge Kontrollmaßnahmen in Kraft, alle kommerziellen Flüge von und nach Wuhan ausgesetzt sowie alle Ausfallstraßen der Stadt abgeriegelt. "Daher ist auch der Abhol-, Zustell-, und Lagerverwaltungsbetrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...