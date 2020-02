Immer mehr Anleger in Europa investieren in passiv verwaltete Fonds: 2019 floss die Rekordsumme von 170 Milliarden Euro in solche Finanzprodukte. Davon entfielen allein 103 Milliarden Euro auf börsengehandelte Indexfonds (ETFs), berichtete das Handelsblatt am Sonntag. Wie schätzen Experten den ETF-Boom ein? Vermögensverwalter wie Lyxor Asset Management, der drittgrößte ETF-Anbieter Europas, profitieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...