Berlin (pta029/11.02.2020/14:15) - Die TELES AG Informationstechnologien (ISIN DE0007454902 / WKN 745490) (nachfolgend "Gesellschaft") wurde soeben unterrichtet, dass die SIMBLION GmbH, Berlin, (nachfolgend "Bieterin") nach § 35 Abs. 1 WpÜG angezeigt hat, dass sie am 05. Februar 2020 Kontrolle über die Gesellschaft im Sinne von § 29 WpÜG erlangt hat.



Die Bieterin hat die Gesellschaft ebenfalls darüber informiert, dass sie nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG ein Pflichtangebot gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe des gesetzlich vorgesehenen Mindestpreises an sämtliche Aktionäre der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien abgeben wird.



Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot werde nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet unter www.simblion-angebot.de veröffentlicht werden.



Der Vorstand TELES AG Informationstechnologien



