Der E-Tretroller-Verleiher Bird bietet seinen Dienst nun auch in Duisburg an. Dort sind die Amerikaner aber nicht selbst aktiv, sondern über die ebenfalls gestartete "Bird Platform" gemeinsam mit einem Partner. Der schwedische Konkurrent Voi passt seinen Dienst auch leicht an. Bird startet das Jahr 2020 nach der Übernahme des Konkurrenten Circ mit einer neuen Stadt in Deutschland: Neben Berlin, Hamburg, ...

