Koblenz (ots) - Nachdem in der zwölften Ziehung in Folge in der Zusatzlotterie Spiel 77 niemand die Gewinnklasse 1 getroffen hat, wird der mit rund 8 Millionen Euro gefüllte Jackpot in der Ziehung am Mittwochabend garantiert ausgeschüttet.Auch am Samstag, dem 8. Februar 2020, hatte kein Spielteilnehmer alle sieben Zahlen der Endziffernlotterie richtig. Zwar traf ein Tipper die letzten sechs Ziffern der gezogenen Gewinnzahl 7240421, für den ganz großen Coup fehlte aber die erste Ziffer 7."Die garantierte Ausschüttung gibt es immer dann, wenn in zwölf aufeinander folgenden Ziehungen der Spiel 77-Jackpot nicht geknackt werden konnte. Er muss auf jeden Fall in der 13. Ziehung geleert werden", erklärt Jürgen Häfner, Geschäftsführer der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH und der derzeit federführende Blockpartner des Deutschen Lotto- und Totoblocks.Dazu gibt es mehrere Szenarien:Gibt es einen oder mehrere Gewinner in der 1. Gewinnklasse (7 richtige Endziffern), wird der Betrag regulär ausgezahlt.Gewinnt kein Spieler in der 1. Gewinnklasse, wird der Jackpot in der Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) ausgeschüttet.Bleibt diese auch unbesetzt, erhält die nächst niedrigere Gewinnklasse den Jackpot (5 richtige Endziffern) usw.Theoretisch, wenn auch äußerst unwahrscheinlich, ist es auch möglich, dass die Gewinner der Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) den Jackpot unter sich aufteilen.Als reine Zusatzlotterie kann Spiel 77 nur in Verbindung mit einer Hauptlotterie wie LOTTO 6aus49, Eurojackpot, GlücksSpirale oder TOTO gespielt werden und bietet hier zusätzliche Gewinnchancen. Für die Ziehung am Mittwoch ist nur die Kombination mit der Hauptlotterie LOTTO 6aus49 möglich. Die Zusatzlotterie Spiel 77 ist eine Endziffernlotterie, das heißt: Die Losnummer des Spielscheines ist gleichzeitig die Basis für die siebenstellige Gewinnzahl. Je mehr Endziffern der Losnummer der Spielquittung (von rechts nach links) mit der gezogenen Gewinnzahl übereinstimmen, umso mehr hat man gewonnen.Grundsätzlich sind die Quoten in den einzelnen sieben Gewinnklassen fix. Schon mit einer richtigen Endziffer gibt es einen Gewinn von 5 Euro in Gewinnklasse 7. Nur in der Gewinnklasse 1 (alle 7 richtigen Endziffern) gilt die Jackpot-Regelung. Der Gewinn in dieser Gewinnklasse beträgt mindestens 177.777 Euro. Durch die Jackpot-Regelung können auch Millionen-Beträge gewonnen werden. Die Chance auf die Gewinnklasse 1 ist 1 zu 10 Millionen. Zur Teilnahme ist ein Ja-Kreuz im Feld "Spiel 77" zu setzen.Pressekontakt:Clemens BuchPressesprecher für den Deutschen Lotto- und Totoblock--Lotto Rheinland-Pfalz GmbHFederführender Blockpartner im Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB)Ferdinand-Sauerbruch-Straße 256073 KoblenzTelefon: 0261 9438-2154Fax: 0261 9438-6619mailto:clemens.buch@lotto-rlp.dehttp://www.lotto-rlp.deOriginal-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53260/4517732