BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon und die Komponenten-Tochter des Autobauers Volkswagen haben eine neue, flexible Schnellladesäule entwickelt. Durch die Integration eines Batteriesystems könne sie ohne Tiefbau oder Netzanschluss nahezu überall günstig installiert werden. Der Prototyp des Systems sei von beiden Unternehmen in Essen vorgestellt worden, teilte Eon mit. Der verbaute Akku werde über einen Stromanschluss von 16 bis 63 Ampere dauerhaft gespeist.

An den Schnellladern könnten zwei Elektroautos gleichzeitig in rund 15 Minuten mit bis zu 150 Kilowatt Leistung betankt werden. Das reiche für rund 200 Kilometer Reichweite. Eon erklärte, die Schnelllader ausschließlich mit grünem Strom betreiben zu wollen. Eine Nachfrage nach dieser Lösung gibt es laut Eon besonders von Stadtwerken, Kommunen, Tankstellen und Raststätten. Die Ladesäulen seien aber auch für Einzelhandels-Parkplätze oder etwa Paketdienste geeignet.

Die Volkswagen Group Components kündigte an, noch in diesem Jahr die Serienproduktion zu starten. In der zweiten Jahreshälfte will Eon die neuen Ladesäulen an sechs Autobahntankstellen intensiv testen. Anschließend sollen sie unter dem Namen "Eon Drive Booster" zuerst im deutschen Markt eingeführt werden.

February 11, 2020

