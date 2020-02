Die entsprechende einstweilige Verfügung gegen die Betriebsversammlung wurde abgewiesen, wie die Gewerkschaft vida der APA mitteilte. if (typeof Ads_BA_AD !== undefined) { } Der Antrag der Laudamotion GmbH auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung "wird - soweit die Dauer der Betriebsversammlung am 11.2.2020 die Zeit von 13.00 bis 16.00 Uhr nicht übersteigt - abgewiesen", heißt es in dem der APA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...