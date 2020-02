Der chinesische Hersteller Xiaomi, der in Deutschland überwiegend wegen seiner Smartphones bekannt ist, baut seine Präsenz weiter aus: Der erste Mi-Store soll im Juni eröffnet werden. Seit August 2019 ist Xiaomi offiziell in Deutschland aktiv und hatte bereits damals im Gespräch mit t3n verraten, dass das Unternehmen eigene Mi-Stores in jeder größeren Stadt eröffnen wollte. Jetzt steht die erste Stadt fest - zudem hat Xiaomi noch weitere Details zu den Deutschlandplänen für 2020 verraten. Xiaomi eröffnet ersten Mi-Store in Düsseldorf Im Zuge eines kleinen Events in Berlin hat...

