Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Tesla-Aktie. Für seine geplante Gigafactory in Brandenburg reicht das Unternehmen einen Förderantrag ein und könnte insgesamt 300 Millionen Euro Steuergeld kassieren. Bei den Verkäufen steht Daimler auf dem 4. Platz. Der Autobauer hat heute Zahlen für 2019 vorgelegt und hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Die Dividende soll auf 90 Cent gekürzt werden, nach 3,25 Euro im Vorjahr.