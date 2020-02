Das gab die Bank am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Auf Basis vorläufiger Daten erwartet der Vorstand einen Jahresüberschuss vor Steuern in der Höhe von rund 100 Mio. Euro, das wäre ein Anstieg um rund 20 Prozent. if (typeof Ads_BA_AD !== undefined) { } Ursachen für die positive Entwicklung waren laut Aussendung insbesondere die erfreuliche operative Geschäftsentwicklung, das rückläufige Kreditrisiko ...

Den vollständigen Artikel lesen ...