LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach ersten Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Der Essenslieferdienst plane im laufenden Jahr mit noch höheren Investitionen, wobei ein Großteil auf das Geschäft in Asien entfallen werde, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es mache Sinn, diesbezüglich die Muskeln spielen zu lassen. Denn zur gleichen Zeit fließe auch immer mehr Wagniskapital in die Konkurrenz. Abgesehen davon sei die Rendite zum Beispiel in Taiwan bislang äußerst attraktiv./kro/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2020 / 07:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

