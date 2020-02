Berlin (ots) - Smart City Forum am Dienstag und Mittwoch - BAKA: Forum Zukunft Bau.Praxis Altbau - InnoTreff Brandschutz am 21. Februar - bautec Barcamp vernetzt - themenspezifische MesserundgängeDigitalisierung der Baubranche, kostengünstiges Bauen und Wohnen, modulares und serielles Bauen, Klimaschutz und Energiewende, energieeffizientes Bauen und Sanieren im Bestand, Re-Use und Recycling, smarte Stadt- und Quartiersentwicklung, Brandschutz - die aktuellen Themen, die die Branche bewegen, finden sich im vielfältigen Rahmenprogramm der bautec 2020 wieder. Die internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik, die vom 18. bis 21. Februar in Berlin stattfindet, bietet für alle Gewerke der Branche spannende Informationen und Inspiration. Neben dem bautec Kongress "URBANES WOHNEN | Positionen und Perspektiven" am 20. Februar, bieten die in die Messehallen integrierten BauPraxis Zentren täglich ein facettenreiches fachliches Programm. Fachvorträge, Podiumsdiskussionen und Praxisbeispiele - die verschiedenen Branchen finden in den jeweiligen Hallenforen ihre branchenaktuellen Themen: BauPraxis Zentrum SHK in Halle 1.2, BauPraxis Zentrum Dach + Holz in Halle 2.2, BauPraxis Zentrum Bau- & Gebäudetechnik in Halle 3.2, sowie das Forum GRÜNBAU BERLIN in Halle 2.2, das BAKA Forum Zukunft Bau.Praxis Altbau in Halle 3.2, das Forum upBERLIN in Halle 4.2 und das Forum KarriereCenter bautec in Halle 5.2.Das vollständige Rahmenprogramm steht online unter www.bautec.com/events (http://www.bautec.com/events) zur Verfügung.Smart City Forum für eine smarte StadtentwicklungKürzere Bauzeiten für dringend benötigten Wohnraum, bei dem wiederum Nachhaltigkeit, Partizipation und Technologie mitgedacht werden sollen - die Anforderungen an die Baubranche werden immer komplexer. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Das Smart City Forum bringt an zwei Tagen Expertinnen und Experten im BauPraxis Zentrum Bau- & Gebäudetechnik in Halle 3.2 zusammen. Am bautec-Dienstag (18.2.) versammelt das Smart City Forum unter dem Motto "Digital - Kollaborativ - Nachhaltig" namhafte Berliner Akteure auf der Bühne: Ob KI in der Gebäudesteuerung, Partizipationstools für die Planung oder intelligente Verwertung von Verschnitten der Industrie - hier erwartet das Fachpublikum ein spannendes Programm. Am Folgetag, 19. Februar, widmen sich Smart City Experten aus der D-A-CH Region im Rahmen von Diskussionen und mit Beispielen aus Zürich, Luzern und Linz den Folgen des Klimawandels für Quartiere und Gebäude.Ergänzend zum Smart City Forum werden am Dienstag und Mittwoch Messerundgänge angeboten. Ausgewählte Aussteller stellen zum Thema "Innovationen im Bauen" richtungsweisende Ideen, Forschungsergebnisse und Entwicklungen vor. Der Fokus der Rundgänge liegt auf Themen wie Digitalisierung im Bau, Nachhaltiges Bauen und Energieeffizienz. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten unter https://touren-bautec-2020.eventbrite.de.Forum Zukunft Bau.Praxis Altbau in Halle 3.2Der Bundesverband Altbauerneuerung e.V. (BAKA) bietet im BAKA Forum Zukunft Bau.Praxis Altbau in Halle 3.2 vier Tage lang ein vielseitiges und hochkarätig besetztes Programm. Ein bunter Mix aus Vorträgen, Talkrunden, Symposien und Kolloquien bedient dabei die zentralen Themenfelder Innovation, Bildung und Effizienz. Schwerpunktthemen sind dabei unter anderem serielles Bauen im Bestand, nachhaltige Lösungen für Übermorgen, Quartiere mit Zukunft sowie das Zusammenspiel von Handwerk und Innovation. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf Lösungsansätzen zum Klimaschutz. Am bautec-Freitag, 21. Februar, werden im BAKA Forum um 13 Uhr die Preisträger des zweiten bautec.INNOVATION Awards mit dem bautec.BÄR ausgezeichnet. Das vollständige Programm mit Informationen zu Referenten steht online hier zur Verfügung.InnoTreff Brandschutz am 21. FebruarWorin liegen die Stolpersteine im Brandschutz? Welche technischen Lösungsansätze gibt es? Ist Brandschutz ein KO-Kriterium für Bestandsgebäude? Mit dem "InnoTreff Brandschutz" werden im Rahmen der bautec am 21. Februar aktuelle Fragestellungen und Lösungsansätze aus der Praxis vorgestellt und diskutiert. Gemeinsam mit der Messe Berlin laden die Initiatoren Eckhard Steinicke, Geschäftsführer der Steinicke Handelsgesellschaft für luft- u. brandschutztechnische Bauelemente mbH, und Dirk Borrmann, Geschäftsfeldleiter Elektro- und Gebäudetechnik TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, zu einem Wissensforum nach dem Stand der angewandten Brandschutztechnik in das BauPraxis Zentrum SHK, Halle 1.2, ein. Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, wird den InnoTreff Brandschutz mit einer Keynote zum Thema "Wie viel Brandschutz verträgt die Wohnungswirtschaft?" eröffnen. Neue Entwicklungen und Produkte rund um das Thema Brandschutz werden zudem in Halle 1.2, am Stand 1213, während der gesamten Messelaufzeit vorgestellt.Auch ein Themenblock des Holz-Bauphysiktag, der am 18. Februar stattfindet, widmet sich dem Thema Brandschutz. Der Fokus liegt hier auf Brandschutz von Holzfassaden und Treppenhäusern aus Holz.bautec Barcamp vernetztWie kann Social Media bei der Fachkräftesuche helfen? Was bedeutet BIM für das Bauhandwerk? Kann man mit Drohnen, Tablets und App wirklich Zeit und Kosten sparen? Einen Vormittag lang sprechen digitale Vorreiter und interessierte Technologieanhänger aus der Bauwirtschaft über BIM und die Digitalisierung am Bau. Das Barcamp Prinzip: weder Themen noch Vortragende sind vorher festgelegt. Jeder Teilnehmer bringt eigene Themen, Erfahrung und Wissen mit ein und tauscht dieses auf Augenhöhe mit den anderen aus. Dabei steht vor allem das Gewerke übergreifende Networking im Vordergrund. Anmeldung unter bautec-barcamp@meistertipp.de. 21. Februar | 9 bis 13 Uhr | BauPraxis Zentrum Dach + Holz, Halle 2.2Themenspezifische MesserundgängeDas vielseitige Rahmenprogramm wird abgerundet durch themenspezifische Rundgänge durch die Ausstellung. Je nach Interesse wird hier jeder fündig: Der Architects' Run am Dienstag und Mittwoch richtet sich speziell an Architekten und Planer; das Modernisierungs-Magazin führt Vertreter der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft am Mittwoch und Donnerstag zu ausgewählten Ausstellern. Touren zum Thema "Innovationen im Bauen" werden am Dienstag und Mittwoch angeboten. Der Bauverlag lädt an allen Tagen zu Rundgänge zum Thema "Innovation - Bildung - Effizienz" ein.Alle Informationen zu den Rundgängen sowie die Möglichkeit zur Voranmeldung sind unter www.bautec.com/Rundgaenge/ (http://www.bautec.com/Rundgaenge/) zu finden.Akkreditieren Sie sich für die bautec 2020 ab sofort online unter www.bautec.com/Presse/Akkreditierung (http://www.bautec.com/Presse/Akkreditierung).Informationen zum Rahmenprogramm der bautec 2020 sind online unter www.bautec.com/events (http://www.bautec.com/events) zu finden. Über die bautec:Die internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik wird von der Messe Berlin organisiert und findet im zweijährigen Turnus statt. Zum Alleinstellungsmerkmal der bautec gehört, dass sie das Gebäude vom Keller bis zum Dach und seine Infrastruktur ganzheitlich betrachtet. Ergänzt wird das Angebot der bautec mit der GRÜNBAU BERLIN und upBerlin.