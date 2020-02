Ascot Resources steht vor dem Jahr der Entscheidung. 2020 soll die Grundlage für den Start der Produktion auf dem Premier Mine geschaffen werden. Im Fokus steht dabei die Machbarkeitsstudie. Chefgeologe Lars Beggerow gab dazu einen einen Ausblick per Video-Interview.

2020: Jahr der Entscheidung

Bei Ascot Resources (0,69 CAD | 0,45 Euro; CA04364G1063) geht es dieses Jahr Schlag auf Schlag. Erst vor wenigen Wochen hat der kanadische Golddeveloper eine neue Ressourcenschätzung veröffentlicht. Demnach steigt die Ressource auf der Premier Mine auf insgesamt 2,25 Mio. Unzen Gold und 9,3 Mio. Unzen Silber. Davon befinden sich 1,1 Mio. Unzen Gold und 4,7 Mio. Unzen Silber bereits in der höheren Kategorie "indicated". Dieser Anteil erhöhte sich damit um 60 Prozent gegenüber der letzten Schätzung (mehr hier). Lars Beggerow, der deutsche VP Geoscience & Exploration, hat sich nun konkret zum Fahrplan für dieses Jahr geäußert (siehe Video-Interview). So wird Ascot spätestens Anfang April eine bankfähige Machbarkeitsstudie (sogenannte bankable Feasibility Study) vorlegen. In dieser wird das Unternehmen unter anderem konkret darlegen, zu welchen ...

