Berlin (ots) - Medical Tourism Media Lunch findet am Mittwoch, 4. März 2020, von 12:30 bis 14.00 Uhr auf dem Messegelände in Halle 21b, Medical Tourism Pavilion, statt.Gesundheitlich motivierte Reisen nehmen seit Jahren zu. Wir widmen dem wichtigen und schnell wachsenden Segment auch in diesem Jahr wieder einen eigenen Medical Tourism Pavilion in Halle 21b und richten den traditionellen Medical Tourism Media Lunch aus, zu dem wir Sie herzlich einladen.Programm:- Offizielle Eröffnung durch Rika-Jean Francois und Thomas Bömkes(ITB Berlin)- Vorstellung der 2020 Top 10 weltbesten Kliniken für Medizintouristen durch Julie Munro, President Medical Travel Quality Alliance (mtqua.org) Der Medical Tourism Media Lunch wird präsentiert von: Malaysia Healthcare Travel Council: www.malaysiahealthcare.org (http://www.malaysiahealthcare.org)Weitere Aussteller sind unter anderem:ABK Travel LithuaniaBAKI Health Travel Solution TurkeyEHTTA - European Historic Thermal Towns AssociationESPA - European Spa AssociationEVEX Hospitals GeorgiaGremi Dental Clinic AlbaniaHTI - Health Tourism IndustryMaya Estetik Turkey Anmeldung unter: www.bit.ly/37gGt4Y (http://www.bit.ly/37gGt4Y)Organisatorischer Hinweis:Wenn Sie noch keine Akkreditierung vorweisen können, werden Sie gebeten, sich an einem Counter im Eingangsbereich CityCube zu registrieren. Nach Vorlage einer Visitenkarte oder eines Ausweisdokumentes erhalten sie Ihr Ticket. Damit können Sie den Medical Tourism Media Lunch besuchen.ITB Berlin PresseteamPressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China / ITB India:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269julia.sonnemann@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/4517829