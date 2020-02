Der angeklagte britische Börsenhändler erklärt seine Bereitschaft, Geld aus den Cum-Ex-Geschäften zurückzuzahlen. Die erste Rate soll bald fließen.

Einer der beiden im Bonner Cum-Ex-Prozess angeklagten britischen Aktienhändler will anfangen, seine Steuerschulden zurückzahlen. "Wie bereits zuvor angekündigt habe ich mich - unabhängig von irgendeiner strafrechtlichen Schuld - entschlossen das Geld zurückzuzahlen, was ich erhalten habe", sagte der Angeklagte am Dienstag vor dem Landgericht Bonn, wo der erste Strafprozess um die umstrittenen Aktiendeals läuft.

"Wir sind noch dabei, die exakte Summe zu bestimmen. Aber ein Anfangsbetrag von drei Millionen Euro steht bereit, um ausgezahlt zu werden." Der Vorsitzende Richter begrüßte die Ankündigung.

Insgesamt dürften die Schulden des Angeklagten deutlich höher liegen. In einer ersten ...

