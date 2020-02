Die Aktien von Wirecard und Deutsche Telekom lassen den Dax gerade weiter steigen, von gestern Abend bei 13.500 auf aktuell 13.644 Punkte. Was ist da los? Nun, erstmal ein Blick auf die Telekom. Vor wenigen Minuten bestätigte ein Gericht in den USA, dass die Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint genehmigt wird. Vereinbart wurde sie bereits vor fast zwei Jahren. Damit gehen jetzt die Nummer 3 und 4 in den USA zusammen. Die Telekom-Aktie notiert heute mit 4% im Plus. Überglücklich dürften die Aktionäre von Sprint sein. Die Aktie geht heute mit sagenhaften +72% in den Handel!

Wirecard am Freitag mit Zahlen - Enttäuschung ausgeschlossen?

Heute steigt die Aktie von Wirecard um 2,2%. Seit Jahresanfang konnte sie von 107 auf heute über 143 Euro gut zulegen. Erst am 31. Januar wurde bekannt, wann genau Wirecard seine Quartals- und Jahreszahlen veröffentlichen wird. CEO Markus ...

