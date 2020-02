Bei den Christdemokraten streben drei Männer nach der Macht, ein kleiner Kreis an der Unionsspitze wird bei der Entscheidung um den CDU-Parteivorsitz und den Kanzlerkandidaten mitreden. Eine Analyse.

Es wird ein Mann und er wird nicht aus dem Osten der Republik stammen. Diese Unterschiede zur jetzigen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrer Nachfolgerin als Parteivorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, stehen schon mal fest. Offen sind noch die genauen Abläufe bei der Kandidaten-Bestimmung. AKK legte bisher lediglich fest, dass beide Aufgaben von einer Person ausgefüllt werden sollten. Das Tandem-Modell Merkel und AKK hat offensichtlich nicht funktioniert. Beide werden aber maßgeblich bei der Auswahl ihres Nachfolgers mitmischen.

Gemunkelt wird in der Union, dass die drei aussichtsreichsten Anwärter gebeten wurden, sich möglichst untereinander zu einigen und nicht auf offener Bühne gegeneinander anzutreten. Es sind NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der als derjenige unter den Anwärtern gilt, der am wenigsten Gegner hat und am meisten auf Ausgleich bedacht ist, Friedrich Merz, der zurzeit nur im unionsnahen Wirtschaftsrat aktiv ist und vor gut einem Jahr bei der Kampfabstimmung um den CDU-Vorsitz knapp unterlegen war, sowie Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, der auch bereits kandidierte und früh durchblicken ließ, dass er mal Kanzleramt wolle.

Manche CDU-Politiker rechnen allerdings damit, dass es beim CDU-Parteitag im Herbst oder eher früher doch zu einer Kampfabstimmung kommt. CSU-Chef Markus Söder hat schon abgewunken und durchblicken lassen, dass er gerade lieber Bayerns Ministerpräsident bleibt.

Hier ein Überblick, wer sich mit Erfolg um die Kandidatur bemühen könnte und wer dabei ein entscheidendes Wort mitredet:

Die Kandidaten

Mann der Mitte: Armin Laschet58 Jahre, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Vorteil: Der Regierungschef im bevölkerungsreichsten Bundesland ist von Amts wegen Anwärter auf das höchste Regierungsamt. Laschet verbindet ziemlich viele Interessen in der Union: Als Ministerpräsident ist er Wirtschaftspolitiker, er steht dem Sozialflügel nahe und ist auch für die christlich geprägten Anhänger vermittelbar. In Düsseldorf führt er relativ geräuschlos und zielorientiert eine schwarz-gelbe Regierung. Im Bund hat er an den dann gescheiterten Jamaika-Verhandlungen mit FDP und Grünen teilgenommen. Er kann also mit allen möglichen Koalitionspartnern und ist gut vernetzt. Gegen die extreme AfD und die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen fand er früher als andere klare Worte.

Nachteil: Laschet gilt als Merkelianer und hat die Kanzlerin, nicht zuletzt in der Flüchtlingspolitik, immer wieder verteidigt. Diese Nähe könnte ihm bei der Union, die sich nun nach Wechsel sehnt, etwas schaden. Sein größter Vorteil, dass er die wenigstens Gegner hat, könnte auch zum Nachteil werden: Aufbruch und klare Konturen werden anderen eher zugeschrieben.Wirtschaftspolitik: Laschet hat für die Braunkohleregionen im Strukturumbruch einiges herausgeholt. Beim geplanten Kohleausstieg für den Klimaschutz profilierte ...

