von Klaus Schachinger, €uro am SonntagDie Aktie des französischen Konzerns legte zuletzt stark zu und markierte einen neuen Rekord knapp an der 280 Euro-Marke. In allen Sparten wurden die Analystenerwartungen übertroffen. Die Erlöse legten um 11,4?Prozent auf 7,9 Milliarden Euro zu. Der Nettogewinn stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...