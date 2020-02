Siemens Gamesa Renewable Energy (WKN: A0B5Z8), kurz SGRE oder Siemens Gamesa, ist ein börsennotierter, international tätiger Hersteller von Windkraftanlagen mit Hauptsitz in Zamudio bei Bilbao (Spanien).

Der Konzern entstand im Jahr 2017 durch Umbenennung der Gamesa Corporación S.A. nach deren Fusion mit der Windenergiesparte von Siemens. Gemeinsam mit der chinesischen Goldwind, der US-amerikanischen General Electric-Tochter GE Wind sowie dem dänischen Weltmarktführer Vestas Wind gehört Siemens Gamesa heute zu den weltweit größten Herstellern von Onshore- sowie Offshore-Windenergieanlagen.

Siemens hält 59% des Aktienkapitals...

Die Aktionärsstruktur bei Siemens Gamesa sieht aktuell so aus: 59% des Aktienkapitals hält der DAX-Konzern Siemens, 8% der spanische Energieversorger Iberdrola, die restlichen 33% befinden sich im Streubesitz. Die Aktie wird hauptsächlich an der spanischen Börse, der Bolsa de Madrid, gehandelt. Sie ist jedoch durchaus auch hier bei uns in Deutschland, sogar über das elektronische Handelssystem Xetra, handelbar.

Die Marktkapitalisierung liegt derzeit, auf Basis eines aktuellen Aktienkurses von rund 15 Euro, bei circa 10,25 Milliarden Euro. Demgegenüber stand zuletzt ein Jahresumsatz von 10,2 Milliarden Euro (+12,1%) sowie ein Gewinn von gut 190 Millionen Euro (+13,5%). Darüber hinaus ist, was die fundamentale ...

