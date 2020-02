Die Folgen der Corona-Epidemie haben nicht nur die Flugpläne sämtlicher Airlines weltweit durcheinander-gebracht. Die Hongkonger Cathay Pacific will jetzt vorsichtshalber auch alle ca. 27?000 Angestellten in unbezahlten Urlaub schicken, wie von Konzernchef Augustus Tang in einer Videobotschaft zu hören ist.Es geht noch drastischer. Wie wir aktuell hören, beabsichtigt die chinesische Sonderverwaltungszone, jeden Besucher vom chinesischen Festland für zwei Wochen unter Quarantäne zu stellen. ...

