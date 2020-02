Ähnlich wie Edelmetallinvestoren, die in den letzten Jahren auf Silber oder Platin setzten, hatten auch jene bisher wenig Glück, die in Nickel investierten. Noch drückender würde es, wenn man einen Vergleich zu den Aktienbörsen in Nordamerika oder zum Anleihemarkt in den USA und im Euroraum anstellen würde.Gleichwohl begann der Nickelpreis, Ende 2015 sein bisheriges Zyklustief zu bilden. Seither bewegt sich der Nickelpreis, als hätte er eine Bleikugel am Bein. Entsprechend lahm ist die Bodenbildung.Dann aber kam Leben in den Nickelpreis. Indonesien kündigte 2019 an, einen größeren Anteil der Wertschöpfung entlang der Förder- und Verarbeitungskette von Nickel im Inland sichern zu wollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...