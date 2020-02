Großbritannien ist nicht mehr Mitglied der EU. Doch wie die künftigen Handelsbeziehungen aussehen, weiß niemand. Trotz dieser Unsicherheit eröffnen erstaunlich viele deutsche Firmen Niederlassungen auf der Insel.

Wenn britische Regierungschefs auf historische Kulissen zurückgreifen, haben sie meistens Bedeutungsschweres zu sagen. So war es auch an diesem Montag, als Boris Johnson im barocken Old Royal Naval College eine Rede zur Zukunft Großbritanniens hielt.

Die jahrelange Debatte um die EU-Mitgliedschaft sei beendet, sagte er. Großbritannien sei zurück auf der Weltbühne und nach einem langen "Winterschlaf" bereit, sich zum "Vorkämpfer des globalen Freihandels" aufzuschwingen. Und so weiter.

Nur das unsägliche "B-Wort" - Brexit - erwähnte Johnson in seiner 45-minütigen Ansprache nicht ein einziges Mal. Schließlich ging es ihm um Optimismus.

"Gute Lösung für beide Seiten"

Auch Allen Simpson, Geschäftsführer von London & Partners, der Investitionsförderungsagentur der britischen Hauptstadt, hat sich konsequent Zuversicht verordnet. Die alles überschattenden Brexit-Sorgen? Für ihn sind sie längst vergessen.

Der Wirtschaftsförderer setzt darauf, dass die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über das künftige Verhältnis gut verlaufen - und es deshalb weiter ordentliche Wirtschaftsbeziehungen geben wird. "Wir können mit Sicherheit sagen, dass potenzielle Investoren positiv auf die zunehmende Sicherheit reagieren." Das zeige sich daran, dass auch aus Deutschland wieder verstärkt ...

