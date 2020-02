Apple (WKN: 865985) und der Coronavirus - das könnte aufgrund der Bedeutung Chinas nicht nur aus Absatzsicht, sondern auch wegen der Stellung als wichtigster Produktionsstandort ein größeres Problem werden als angenommen.

Offiziell wurde von den Behörden angeordnet, dass bestimmte Fabriken bis zum 9. Februar geschlossen bleiben. In vielen Fällen waren die Schließungen bedingt durch das Neujahrsfest. Bei den Schließungen in Zusammenhang mit dem Coronavirus in ausgewiesenen Regionen wird erwartet, dass diese zumindest für einige Unternehmen zu Beginn der kommenden Woche enden.

Foxconn, Apples wichtigster Vertragsfertiger, sollte ursprünglich am gestrigen Montag nach einer kürzlich erfolgten Zwangsabschaltung die Produktion wieder aufnehmen. Wie die Financial Times heute berichtet, fährt Foxconn seine Produktion nun wieder sukzessive hoch. Bis die volle Produktionskapazität wieder erreicht ist, dürfte es allerdings ...

