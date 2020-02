The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.02.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.02.2020



ISIN Name



CA53679Q1019 LITHION ENERGY CORP.

DE000LB128X6 0,8,LBBW STUFENZINS 19/29

DE000LB13J26 0,4,LBBW STUFENZINS 20/31

DE000LB13J42 0,5,LBBW STUFENZINS 20/33

DE000LB13J67 0,55,LBBW STUFENZINS 20/35

LU0138820294 JHH-JHH US GROWTH A2 ACC

US46186M4078 INVIVO THERAPEU.DL-,00001

US5520747008 WILLIAM LYON A DL-,01

XS1642700766 4,BANIJAY GROUP 17/22 REGS

