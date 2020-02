MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 11. Februar 2020

Samsung launcht mit Galaxy S20 Ultra 5G, S20+, S20 und Samsung Galaxy Z Flip neue Modelle

In San Francisco hat Samsung die neue Galaxy-Reihe mit den Modellen Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, S20+ und S20 vorgestellt. Mit dem Modell S20 Ultra 5G setzt Samsung neue Massstäbe in Bezug auf Kameraleistung und Design und mit dem Samsung Galaxy Z Flip hat das Unternehmen das erste horizontal faltbare Produkt auf den Markt gebracht. Kundinnen und Kunden von mobilezone können die Geräte ab sofort vorbestellen.

Um 11 Uhr Lokalzeit hat Samsung in San Francisco die neusten Smartphones vorgestellt: Mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, S20+, S20 wurden unter anderem in Bezug auf die Batterie und die Kameraleistung eine starke Gerätereihe entwickelt. Mit dem Samsung Galaxy Z Flip bringt Samsung nach dem Samsung Galaxy Fold 5G zudem das zweite faltbare Smartphone auf den Markt. Der offizielle Verkaufsstart der S20-er Reihe ist der 13. März 2020. Das Samsung Galaxy Z Flip ist bereits ab dem 14. Februar 2020 in 15 ausgewählten mobilezone-Shops sowie online erhältlich. In allen anderen Shops kann es vorbestellt werden und wird anschliessend zu den Kunden nach Hause geliefert. mobilezone ermöglicht es seinen Kundinnen und Kunden, die Geräte ab sofort vorzubestellen: Roger Wassmer, CEO Schweiz und Österreich von mobilezone, sagt: «Mit dem Vorbestellungsservice möchten wir die Treue unserer Kunden belohnen, indem wir ihnen einen vereinfachten Zugang zu den neusten Gerätemodellen ermöglichen.

Samsung setzt neue Massstäbe

Mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra 5G hat Samsung ein Smartphone entwickelt, das vor allem im Bereich der Kameraleistung neue Massstäbe setzt. Die 108-MP-Kamera des S20 Ultra 5G ist enorm leistungsfähig. Ihr eindrückliches 100-Fach-Zoom lässt jedes weit entfernte Sujet extrem nahe und scharf erscheinen. Videos können in professioneller 8K-Auflösung mit 30 fps (Frames per second) aufgenommen werden. Standbilder können in Druckqualität mit 32 Megapixeln gespeichert werden. Die neue Ultraweit-Linse macht Panoramabilder in höchster Qualität. Sie kompensiert Neigungen bis 60 Grad und ist damit für die Aufnahme von extremen Aktivitäten geeignet. Das 6.9 Zoll grosse AMOLED Dynamic Infinity-O Display ermöglicht ein einmaliges Seh-Erlebnis. Die Batterie verfügt über 5000 mAh, ist mit der Fast-Charging-2-Technologie ausgestattet und verspricht, verglichen mit der Vorgängergeneration S10, eine noch längere Laufzeit. Die Fingerabdruck-Entsperrung ist dank Ultraschallfingerprint noch schneller als bei der Vorgängerreihe. Auch das Samsung Galaxy S20+ und das S20 wurden mit verbesserten Kameras sowie hochauflösenderen Dynamic Infinity-O-Displays ausgestattet. Sie verfügen mit 6.7 Zoll beim Samsung Galaxy S20+, respektive mit 6.2 Zoll beim Samsung Galaxy S20 über etwas kleinere Displays, als das Modell S20 Ultra 5G. Alle drei Modelle sind zertifiziert nach IP68 und damit wasser- und staubdicht. Mittels Wireless PowerShare können Zubehör, wie Smartwatches oder Kopfhörer geladen werden. Während das Samsung Galaxy S20 Ultra nur mit 5G erhältlich ist, sind das S20+ und das S20 mit 4G und 5G erhältlich.

Einmalig flexibel

Mit dem Samsung Galaxy Z Flip bringt das Unternehmen, nach dem erfolgreichen Samsung Galaxy Fold 5G, ein weiteres faltbares Smartphone auf den Markt. In zusammengeklapptem Zustand weist es die handlichen Masse von 87 × 74 × 15,1 Millimeter auf. Der Blickfang ist das ultradünne faltbare 6.7 Zoll O-Dynamic AMOLED Glasinnendisplay, das sich aufgeklappt nicht von einem normalen Smartphone-Display unterscheidet. Im Samsung Galaxy Z Flip ist eine Weit- und eine Ultraweitwinkel-Kamera mit je 12 Megapixeln Auflösung verbaut. Im 90-Grad-Winkel schaltet die Kamera in den «Influencer Ready Mode». So können Bilder mit der Selfie- oder der Hauptkamera gemacht werden, während das Smartphone bequem auf der Handfläche liegt oder an einem passenden Ort positioniert wird.

Alle Geräte der S20-er Reihe sind ab 13. März 2020 bei mobilezone mit oder ohne Abo (Neu-Abschluss sowie Vertragsverlängerung) sämtlicher Mobilfunkanbieter verfügbar, das Samsung Galaxy Z Flip bereits ab dem 14. Februar. Mit einer Abo Erneuerung oder Verlängerung aller Tarifpläne von Swisscom, Sunrise, UPC oder Salt sind die Samsung Galaxy Smartphones ab CHF 0.- erhältlich.

