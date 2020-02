Stuttgart (ots) - Natürlich wird der Dieselskandal irgendwann überstanden sein, auch wenn erst einmal noch viele Kunden über lange Zeit hinweg versuchen werden, den Wertverlust einzuklagen (...). Doch Daimler richtete sich weit mehr als andere in der Dieseltechnologie ein. Nun, da die EU die Grenzwerte derart verschärft hat, dass sie selbst mit höchst effizienten Dieseln nicht mehr zu erreichen sind, hat Daimler ein Problem: Die EU erzwingt den Verkauf von E-Autos, doch der Konzern hat kein massentaugliches Modell davon im Programm - lediglich einen tonnenschweren Geländewagen, der zudem wegen Lieferproblemen kaum den Weg zum Kunden findet. BMW hat für reine E-Autos wie den i3 zwar reichlich Lehrgeld bezahlt, verkauft dafür aber in Deutschland mehr als zehnmal so viele reine E-Autos wie Daimler.



