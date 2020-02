NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Die amerikanische Notenbank Fed hält ihre Geldpolitik nach wie vor für angemessen, schaut aber genau auf die Entwicklung des von China ausgehenden Coronavirus. Dies sagte Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag vor Abgeordneten im Repräsentantenhaus.



Zweijährige Anleihen büßten 1/32 Punkt auf 99 29/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 1,41 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,40 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verloren 4/32 Punkte auf 101 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,58 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 5/32 Punkte auf 107 9/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,04 Prozent./jkr/ag/he