PREMSTÄTTEN (Dow Jones)--Die AMS AG hat am Dienstagabend die Platzierung von 3.350.688 Aktien an ausgewählte institutionelle Investoren bekannt gegeben. Die Titel wurden zum Preis von 44,25 Franken ausgegeben. Die Transaktion hatte damit einen Umfang von rund 154,9 Millionen Franken. Der Ausgabepreis lag 2,5 Prozent unter dem Schlusskurs in Zürich von 45,38 Franken. Die Titel der Österreicher sind an der schweizerischen Börsen gelistet. Der Anbieter von Sensorlösungen übernimmt gerade den deutschen Lichtkonzern Osram.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2020 16:43 ET (21:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.