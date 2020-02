JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Jenoptik -Konzerns legt am Mittwoch in Jena erste Zahlen zum Verlauf des Geschäftsjahres 2019 vor. Die ersten drei Quartale hatte es nur ein schwaches Umsatzwachstum und einen kleineren Gewinn als im Vorjahreszeitraum gegeben. Trotzdem war der Vorstand bei seiner Prognose geblieben, dass ein Konzernumsatz von 850 bis 860 Millionen erreicht werden kann.



Anfang dieses Jahres hatte das Unternehmen seine Verkaufspläne für sein Militärgeschäft auf Eis gelegt. Zur Begründung hieß es, die Angebote für den in der Sparte Vincorion zusammengefassten Bereich seien zu niedrig gewesen. Von den rund 4000 Jenoptik-Beschäftigten arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 800 Mitarbeiter bei der Militärtechnik-Sparte./ro/DP/nas

JENOPTIK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de